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Перемены ей к лицу: ради новой фотосессии Моника Беллуччи стала блондинкой

Неожиданный образ актриса выбрала для журнала Soon.

Перемены ей к лицу: ради новой фотосессии Моника Беллуччи стала блондинкой
Моника Белуччи / Global Look Press

Моника Беллуччи не перестает удивлять многочисленных поклонников своими образами. Недавно она снялась в фотосессии в дерзких кожаных брюках, а теперь актриса предстала в образе блондинки — для нового номера французского журнала Soon.

Специально для фотосъемки 54-летняя Беллуччи отказалась от роскошных каштановых волос в пользу светлого каре. Однако поклонники могут не волноваться — это парик.

На фотографиях итальянская актриса предстала в роскошном черном платье от модного дома Valentino и в ювелирных украшениях от Cartier.

Автором фотосъемки для журнала Soon стал известный фотограф Патрис ван Мальден. Сама фотосессия проходила в Париже в апреле этого года.

Снимки появились на странице самой Беллуччи в соцсети Instagram и в аккаунте журнала Soon.

Ранее мы писали, что 54-летняя актриса в роскошном наряде появилась на вечеринке Dior в Каннах вместе со своим молодым бойфрендом Николя Лефевром.

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Перемены ей к лицу: ради новой фотосессии Моника Беллуччи стала блондинкой
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