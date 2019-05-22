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Новый докфильм о Джексоне может разрушить карьеру режиссера «Покидая Неверленд»

В этом уверен экс-телохранитель покойного исполнителя Мэтт Фиддс.

Новый докфильм о Джексоне может разрушить карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
Новый докфильм о Майкле Джексоне может разрушить карьеру создателя "Покидая Неверленд". Фото: Global Look Press

Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддс опубликовал трейлер к сенсационной докленте, которая, по его словам, разрушит карьеру создателя фильма «Покидая Неверленд» Дэна Рида.

Фиддс, который работал на поп-короля на протяжении 10 лет, в Instagram анонсировал релиз нового фильма «Майкл Джексон: в погоне за правдой», где опровергаются выдвинутые против исполнителя обвинения, озвученные в нашумевшей картине «Покидая Неверленд».

«Я только что получил второй тизер к докфильму о Майкле Джексоне, который выйдет в следующем месяце. Вот он — то, что надо! Если бы я был режиссером «Покидая Неверленд», я бы сейчас серьезно обеспокоился по поводу своей карьеры», — написал он.

«Давайте все последим за этим фильмом и докопаемся до истиной правды! Я сообщу, когда студия Entertainme Productions оповестит о датах релиза и премьеры», — добавил экс-секьюрити.

В фильме «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак обвинили Джексона в педофилии.

Однако Фиддс полагает, что, учитывая присутствие 100 телохранителей и 150 человек обслуживающего персонала, у Джексона не было шансов остаться с мальчиками наедине на его ранчо Неверленд, где якобы он их совратил.

Фиддс, снявшийся в «Погоне за правдой», пояснил, что никто не мог проскользнуть мимо обслуги и охраны.

«Фанаты шли на всякие ухищрения, чтобы обойти нас и увидеть Майкла, но у них это не выходило. А сам Майкл никогда не был один во время путешествий, так как с ним всегда находились друзья, семья, обслуга и другие члены команды», — заявил телохранитель.

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Новый докфильм о Джексоне может разрушить карьеру режиссера «Покидая Неверленд»
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