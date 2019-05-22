Глюк’oZa в купальнике и прозрачных ботфортах устроила домашнюю фотосъемку

В апреле Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, отправилась в отпуск. Несколько недель певица провела с семьей и друзьями в Испании. 32-летняя девушка является мамой двоих дочерей: Лидии и Веры. Конечно, на отдыхе звезда не упустила возможности сделать ряд снимков в бикини.

Вернувшись домой, Наталья вновь нашла способ показать себя во всей красе. Примечательно, что критика злопыхателей ее не пугает. На днях певица поделилась видео, на котором запечатлен момент подготовки к съемкам. Она примерила несколько нарядов, а какие-то вещи дизайнер подогнал специально под нее, обрезав лишнюю ткань. Позже артистка опубликовала снимок из новой фотосессии. В кадре Чистякова-Ионова запечатлена в желтом слитном купальнике и прозрачных ботфортах.

Этот кадр привел подписчиков девушки в замешательство. Они заявили, что устали от столь откровенных снимков. «Очень вульгарно, вы же мама, какой пример вы показываете своим детям», «А что с вами случилось? Такие безобразные фото выставляете», «Фотографии с детьми были бы прекраснее», «Вы же мама! Как-то пошло», «По мне так ракурс неудачный. Смотрится как взрослое лицо с телом подростка», — прокомментировали пост подписчики.

Отвечать на колкости хейтеров Наталья не стала. Но, похоже, она прислушалась к замечаниям. На следующий день певица поделилась снимком, на котором запечатлена в спортивном костюме со своей собакой. На этот раз пользователи Сети не стали придираться к знаменитости.

Напомним, артистка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Влюбленные редко публикуют совместные фото.