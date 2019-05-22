Элтон Джон признался, что лишился невинности в 23 года

Знаменитый музыкант посетил премьеру картины о своей жизни «Рокетмен». Исполнитель рад, что создатели включили в фильм сцену о его первой интимной близости.

Элтон Джон признался, что оставался девственником до 23 лет и «жаждал тактильных ощущений». 72-летний музыкант впервые познал близость со своим менеджером Джоном Рейдом в Сан-Франциско.

«До того момента я был девственником. Я отчаянно хотел быть любимым и жаждал тактильных ощущений. Когда в фильме они срывают друг с друга одежду — так все было на самом деле. Это случилось в Сан-Франциско», — рассказал он.

Сцену, о которой идет речь, сыграли в фильме «Рокетмен» Тэрон Эджертон, выступивший в роли Элтона, и Ричард Мэдден (Джон Рейд).

Элтон отметил, что очень рад, что этот эпизод вошел в картину.

«Я так рад, что эта сцена включена в фильм: я являюсь геем и не хочу ничего скрывать», — поделился он.

Певец также признался, что гордится тем, что вдохновил «главную киностудию на фильм с любовной сценой между геями».

«Рокетмен» рассказывает о восхождении певца к славе в 1960—70-х, напоминает Daily Mail.