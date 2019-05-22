Слухи не подтвердились: Брэдли Купера и Ирину Шейк встретили на прогулке

Интернет и СМИ всколыхнула новость о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстаются. Поклонники пары начали подозревать Леди Гагу в том, что певица еще во время съемок фильма «Звезда родилась» испортила отношения между возлюбленными. К тому же Ирина Шейк посетила в этом году Met Gala одна, хоть Брэдли Купер и был в списке приглашенных.

Однако новость о расставании одной из самых красивых пар Голливуда могла оказаться очередной уткой. Фанатские странички в Instagram недавно опубликовали фото девушки Сэнди, которая гуляла по Калифорнии и случайно встретила Брэдли Купера.

Поклонница была в восторге от обаяния любимого актера и сфотографировалась с ним. Она заметила, что Купер был вежлив и все время улыбался. В комментариях девушку засыпали вопросами. Сэнди ответила, что странные синяки на лице Брэдли Купера — от солнечных ожогов.

Также поклонница подтвердила, что актер совершал привычную прогулку с Ириной Шейк. «Он гулял с женой и дочерью. Я остановила его, он поздоровался и сделал со мной пару снимков, мы немного поболтали, и он ушел. Он невероятно милый и красивый! Его жена тоже очень красивая!» — написала Сэнди. Теперь фанаты радуются, что отношениям Брэдли Купера и Ирины Шейк ничто не угрожает.