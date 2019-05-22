НОВОСТИ

Слухи не подтвердились: Брэдли Купера и Ирину Шейк встретили на прогулке

Поклонница подтвердила, что актер гулял вместе с дочкой и женой. Похоже, пара не расставалась.

Слухи не подтвердились: Брэдли Купера и Ирину Шейк встретили на прогулке
Ирина Шейк и Брэдли Купер. фото: globallookpress

Интернет и СМИ всколыхнула новость о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстаются. Поклонники пары начали подозревать Леди Гагу в том, что певица еще во время съемок фильма «Звезда родилась» испортила отношения между возлюбленными. К тому же Ирина Шейк посетила в этом году Met Gala одна, хоть Брэдли Купер и был в списке приглашенных.

Однако новость о расставании одной из самых красивых пар Голливуда могла оказаться очередной уткой. Фанатские странички в Instagram недавно опубликовали фото девушки Сэнди, которая гуляла по Калифорнии и случайно встретила Брэдли Купера.

Поклонница была в восторге от обаяния любимого актера и сфотографировалась с ним. Она заметила, что Купер был вежлив и все время улыбался. В комментариях девушку засыпали вопросами. Сэнди ответила, что странные синяки на лице Брэдли Купера — от солнечных ожогов.

Также поклонница подтвердила, что актер совершал привычную прогулку с Ириной Шейк. «Он гулял с женой и дочерью. Я остановила его, он поздоровался и сделал со мной пару снимков, мы немного поболтали, и он ушел. Он невероятно милый и красивый! Его жена тоже очень красивая!» — написала Сэнди. Теперь фанаты радуются, что отношениям Брэдли Купера и Ирины Шейк ничто не угрожает.

Вам может быть интересно:

Немного о трендах: Ирина Шейк назвала пять вещей, которые должны быть в гардеробе у девушек Мнение адвоката: Шейк и Купер смогут определить место жительства дочери мирным путем Адвокат: дочь Купера и Шейк сможет получать алименты от обоих родителей

Тэги:

Брэдли КуперИрина Шейк и Брэдли КуперИрина Шейк: последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Слухи не подтвердились: Брэдли Купера и Ирину Шейк встретили на прогулке
Интересно?
Поделись с друзьями: