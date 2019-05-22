Муж экс-участницы «Дома-2» Виктории Романец тайно содержал бывшую пассию

Виктория Романец была участницей скандального шоу «Дом-2». Сейчас 29-летняя девушка является моделью. На уход за собой она не жалеет денег. Порой за несколько недель Романец может потратить на хирургов и салоны красоты тысячи долларов. Не так давно брюнетка вышла замуж за успешного бизнесмена Антона Гусева. Теперь она хозяйничает в нескольких роскошных особняках. Ранее произошел скандал, когда выяснилось, что модель избивала и унижала свою домработницу. А на днях уже сама Виктория обратилась за помощью к Дмитрию Шепелеву, так как подозревает супруга в неверности.

Как оказалось, в небольшом ветхом доме в Подмосковье живет Дарья Хладкова. Она утверждает, что является любовницей Гусева и воспитывает его пятилетнего сына Ярослава. Пока супруги присматривают себе еще один дом на Рублевке, Дарья топит печь дровами и не мечтает о роскоши. Ранее Романец считала Ярослава крестником своего мужа. Теперь она хочет разобраться, кто ей лжет. По словам девушки, Дарья уже полгода терроризирует ее семью.

«Она сидит в своем селе недовольная, расстроенная, жирная. Конечно же, у нее есть какие-то эмоции. Мой муж не настолько извращенец. У меня есть весомые доказательства, что она никаким образом не относится к моей семье и моему мужу», — заверила светская львица.

Когда в студии появилась Хладкова, то сразу отметила, что у нее нет никаких сомнений касательно отца ребенка. По ее словам, Антон часто к ней приезжает, гуляет с мальчиком, привозит ему и ей вещи. «Он обещал мне развестись с ней. Сказал мне это несколько раз. Как только появился Ярослав, он мне обещал, клялся, что любит меня», — рассказала Дарья. Она обмолвилась, что Антон ее содержит, но все же тратит немного денег, а также передает наряды известных марок.

Когда Гусев присоединился к обсуждениям, то он сразу заявил, что не исключает, что может быть отцом маленького Ярослава. Мужчина подтвердил, что у него много лет назад был роман с Хладковой. Втайне от всех Романец провела ДНК-тест на отцовство. Результат генетической экспертизы показал, что бизнесмен не отец мальчика. Также девушка провела собственное расследование. От подруги Дарьи она узнала, что экс-возлюбленная Гусева состоит в браке, а самого Антона она просто хотела использовать для получения финансовой выгоды.