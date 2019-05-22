Ларс фон Триер рассказал Собчак о борьбе с алкогольной зависимостью

Ларс фон Триер — всемирно известный датский режиссер, сценарист, актер. За свою карьеру он получил более ста наград и номинаций на различных кинофестивалях. На счету фон Триера такие кинокартины, как «Танцующая в темноте», «Рассекая волны», «Догвилль», «Меланхолия», «Нимфоманка», и многие другие.
Датский режиссер стал гостем авторской программы Ксении Собчак на YouTube под названием «Осторожно, Собчак!» и пообщался с российской журналисткой на разные темы: от Каннского фестиваля до феминизма.
Однако одним из самых волнующих стал вопрос о борьбе фон Триера с алкоголизмом и зависимостью от лекарств.
В интервью Собчак режиссер признался, что специально не пригласил ее в спальню, чтобы она не видела, какое количество таблеток он принимает.
«Я пью 14 разных таблеток в день, чтобы держать своих внутренних демонов под замком», — отметил Ларс фон Триер.
Ксения Собчак также поинтересовалась, в каких режиссер отношениях с алкоголем. Фон Триер подчеркнул, что сейчас он проходит групповую терапию. В данный момент датчанин не употребляет спиртное.
Собчак не смогла представить картину, как гений мирового кинематографа Ларс фон Триер сидит в группе анонимных алкоголиков. Он отметил, что многие там даже не догадываются, что он — звезда.