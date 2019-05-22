Двоюродная племянница Елизаветы II едва не нарушила королевский протокол

Еще одна королевская невеста была склонна нарушить правила, но в последний момент передумала.

Итальянский дизайнер одежды Луиза Беккария, сшившая свадебное платье леди Габриэллы Виндзор, рассказала, как происходил процесс создания наряда. Выяснилось, что изначально невеста хотела, чтобы ее платье было не белым, что шло вразрез с этикетом британского королевского двора.

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Сделать выбор в пользу белого цвета ее заставили несколько факторов. Когда она узнала, что венчание пройдет в Виндзорском замке, то решила не нарушать традиции. Кроме этого, она не хотела огорчать Елизавету II.

Габриэлла заявила, что, несмотря на белое подвенечное платье, она попытается быть собой.

На создание наряда модельера вдохновила тиара бабушки невесты, которая должна была дополнить наряд новобрачной. Невеста хотела, чтобы платье было розовым, но так как она решила выходить замуж в белом, то Беккария предложила королевской особе расшить подол наряда нитью розового цвета.

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«Это могло быть сущим кошмаром, — призналась Луиза, говоря о работе над платьем. — Все эти вещи с королевой и с тем, что позволено, а что нет. Но Габриэлла оказалась очень милой. Она мне понравилась с первого взгляда», — добавила она.

Отметим, что свадебное платье было декорировано кружевами ручной работы. Образ новобрачной довершала шестиметровая вуаль. На создание наряда ушло более четырех месяцев, пишет Daily Mail.