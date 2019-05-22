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Дима Билан хочет вернуться на Евровидение в третий раз

Артист уверен, что множество поклонников ждут его на международном конкурсе.

Дима Билан хочет вернуться на Евровидение в третий раз
Дима Билан. фото: globallookpress

Дима Билан заявил, что мечтает оказаться на «Евровидении» в третий раз. 37-летний певец хочет попытать удачи уже в следующем году. Артист уверен, что европейская публика примет его с восторгом. Его продюсер Яна Рудковская отметила, что это лишь мечты, но подчеркнула, что они имеют свойство сбываться.

«Третий раз надо попробовать обязательно, потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене», — рассказал Дима Билан в эфире Love Radio.

Возможно, Дима Билан надеется вновь занять первое место так же, как ему удалось сделать это в 2008 году. Но после победы Билана в 2008 году комитет изменил систему голосования. Если до победы российского артиста победителя выбирали зрители, то теперь весомый вклад вносят также баллы жюри от каждой страны.

Напомним, ранее Яна Рудковская заявила, что считает Диму Билана идеальным мужчиной для романтических отношений. По словам продюсера, у нее были отношения с певцом. Если бы она не повстречала десять лет назад нынешнего мужа Евгения Плющенко, то, скорее всего, выбрала бы Билана в качестве возлюбленного.

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Дима Билан хочет вернуться на Евровидение в третий раз
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