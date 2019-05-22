Кит Харингтон намекнул на возможный спин-офф «Игры престолов»

Культовый сериал «Игра престолов» завершился совершенно неожиданно для фанатов. Больше всего внимания в последней серии уделили судьбе трех выживших Старков и Джона Сноу, который лишь в 7-м сезоне узнал, что не является их родственником.

Кит Харингтон, который исполнил роль «бастарда» и возлюбленного Дейенерис, поделился в Instagram фото, на которой запечатлена сцена прощания с Арьей Старк. Девушка заявила, что не хочет оставаться в Вестеросе после того, как война окончится. Ей хочется выяснить, что скрывается на западе, поэтому она решается плыть туда, «где кончаются карты».

На картинке сцена переделана. Арья спрашивает, что лежит на западе от Вестероса, на что Джон Сноу отвечает: «Не знаю, наверное твой спин-офф». Кит Харрингтон подписал фото словами «Арья путешественница». Таким образом, актер намекнул на возможное продолжение сериала, где одна из Старков будет исследовать новые земли. Канал НВО ранее заявлял о возможных приквелах и спин-оффах «Игры престолов». Случится ли это, покажет время.