По совету дочери Анастасия Волочкова опробовала новый салон красоты

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что посетила новый салон красоты. По словам звезды, она осталась в полном восторге. Прямо на входе ей вручили огромный букет белых роз.

На кадрах видеозаписи Волочкова поделилась своими эмоциями от посещения салона. «Слушайте, да вы что. Я просто пришла к вам в гости. Дорогие друзья. Я зашла сюда просто скромно сделать маникюр. А меня вот тут так встречают! Ариша, спасибо тебе за совет вот такой», — заявила балерина.

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Ниже она написала: «По настоятельной рекомендации моей доченьки тринадцатилетней Ариши (уже такой взрослой!) я в коем-то веке решилась на время попробовать новый салон красоты. Я очень рада и довольна. Встреча стала такой трогательной и неожиданно приятной! Но я всегда благодарна всем, кто дарил и дарит мне красоту, позитив и добро!» — заметила балерина.

Отметим, что не так давно Волочкова вернулась с отдыха на Мальдивах. В аэропорту также с букетом цветов ее встречал любимый мужчина. При этом на острове они отдыхали вместе, однако по каким-то причинам ее избранник улетел оттуда раньше. Впрочем, у танцовщицы, судя по всему, по-прежнему все прекрасно в личной жизни.