Ларс фон Триер рассказал в интервью Собчак, чем мог бы спровоцировать россиян

Ларс фон Триер — известный датский режиссер, сценарист и актер. На его счету более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. В частности, режиссер получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм с Бьорк в главной роли — «Танцующая в темноте», а также «Гран-при» Каннского фестиваля за картину «Рассекая волны».

Ларс фон Триер стал гостем YouTube-шоу Ксении Собчак под названием «Осторожно, Собчак!». Таким выбором главного героя журналистка удивила и одновременно обрадовала свою аудиторию, о чем можно прочесть в комментариях под видео.

Ксения пообщалась с фон Триером на разные темы: от Каннского кинофестиваля до феминизма и контроля Интернета. Но одним из самых интересных был вопрос о том, чем известный провокатор смог бы удивить россиян.

Собчак предложила режиссеру представить, что он переехал в Россию и ему нужно чем-то удивить жителей нашей страны.

«Если бы вам все-таки пришлось переехать в Россию, где люди видят на улицах каждый день то, после чего их сложно удивить. Чем бы вы смогли спровоцировать россиян?», — поинтересовалась журналистка.

На это Ларс фон Триер ответил, что вряд ли ему удалось бы удивить жителей РФ, однако он бы все-таки попытался, сняв пару ремейков фильмов Тарковского. Причем, речь идет именно о плохих ремейках.

Собчак назвала эту идею отличной, отметив, что это точно бы сработало.