Красивая и смешная: Рудова показала, как на самом деле проходят фотосессии в купальнике

Актриса давно не скрывает, что выглядит в жизни не так идеально, как кажется.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова не скрывает, что любит море и солнце. Без двух этих составляющих актриса не может проводить много времени, поэтому регулярно уезжает в теплые края. Минувшей зимой девушка, по ее же словам, начала страдать приступами обжорства. В итоге она набрала несколько лишних килограммов. Это расстроило знаменитость, но она сразу начала ходить в спортзал, чтобы вернуться в форму.

Не так давно Рудова отдохнула в Турции. По мнению фанатов, она превосходно выглядит, а вот сама девушка каждый раз находит изъяны в своей внешности. Актриса считает, что у нее есть целлюлит, да и пресс не такой идеальный, каким был еще полгода назад. Однако это не мешает ей публиковать фото в бикини. В этом сезоне она вошла в число звезд, которые носят ретрокупальник с завышенной талией, ставший трендом.

Но есть в гардеробе звезды и другие наряды для купания. Так, на днях Наталья не побоялась опубликовать ряд неудачных снимков, которые были сделаны на отдыхе. Она показала стандартную ситуацию, когда ты просишь подругу сделать красивое фото, но все получается с точностью до наоборот: то устаешь позировать, то от холодной воды сводит тело.

Поклонники от души посмеялись над постом актрисы. Одной из первых отреагировала на него Рита Дакота, которая тоже не раз сталкивалась с такой проблемой. А вот пользователи Сети решили, что даже на подобных снимках Рудова выглядит красивой. «Наташа, какая же вы красивая», «Все равно красотка», «Рудова, ты зачем такая обаятельная? И будто заморозили тебя в 17-летнем возрасте», — прокомментировали пост подписчики.