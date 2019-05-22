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Королевский биограф: друзья принца Гарри ревнуют к Меган Маркл

Анджела Левин снялась в документальной ленте канала CBS «Меган и Гарри плюс один».

Королевский биограф: друзья принца Гарри ревнуют к Меган Маркл
Друзья ревнуют Гарри к Меган. Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи. Фото: Global look Press

Меган Маркл продолжает оставаться объектом критики даже после рождения первенца. Появление на свет сына Арчи не растопило сердца тех, кто с самого начала невзлюбил экс-актрису. Речь, в частности, идет о близких друзьях принца Гарри, а также людях из других слоев общества.

Королевский биограф Анджела Леви, написавшая книгу о герцоге Сассекском, в интервью создателям докфильма «Меган и Гарри плюс один» заявила, что приятели внука Елизаветы II ревнуют его к Маркл. По ее словам, окружение королевской семьи считает герцогиню угрозой, в частности из-за ее феминистских и социальных взглядов.

Им не нравится, что Меган не приняла подчинительную позицию по отношению к супругу. «Я думаю, что она не пользуется популярностью во многих социальных кругах, так как все обожают Гарри и думают, что она взяла бразды правления в свои руки», — отметила Леви.

По ее мнению, друзьям принца не нравится, что Меган полностью им завладела, и они попросту ревнуют его, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что ведущий британского телевидения Пирс Морган обрушился на Маркл с критикой, обвинив ее в самопиаре и лицемерии. Он также попенял ей, что она устроила из своей жизни настоящее реалити-шоу.

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критикаМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиревность
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Королевский биограф: друзья принца Гарри ревнуют к Меган Маркл
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