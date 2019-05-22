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Сафронов скрывал от родных братьев роман с ассистенткой, ставшей его женой

В прошлом году у иллюзиониста и его второй супруги на свет появился ребенок.

Сафронов скрывал от родных братьев роман с ассистенткой, ставшей его женой
Сергей Сафронов/globallookpress.com

Популярный иллюзионист Сергей Сафронов стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Он признался, что на протяжении долгого времени был вынужден скрывать роман с ассистенткой Екатериной. Причем долгое время ни о чем не догадывались даже его родные братья.

Сафронов закрутил служебный роман. Фото: globallookpress.com

«Мы прятались по номерам. Бегали друг к другу из одной комнаты в другую. Закрывались на цепочку, чтобы нас никто не застал. Был случай, когда Катя была у меня, и тут пришли братья. Ей пришлось спрятаться за занавеской. Она там стояла целый час, пока у нас с братьями шло собрание и мы обсуждали текущие планы. Девушка проявила выдержку», — сообщил Сафронов.

Иллюзионист также отметил, что за последнее время ему удалось похудеть сразу на 11 килограммов. Однажды он, по собственному признанию, встал на весы, которые показали 100 килограммов. Естественно, что такой поворот его не устроил. Раньше он был завсегдатаем ресторанов быстрого питания, но теперь бывает там крайне редко. «И все-таки раз в неделю я захожу в такой ресторан. Беру себе огромную порцию куриных ножек и пожираю их», — сказал Сафронов.

Напомним, что в 2018 году Сергей Сафронов женился на ассистентке из своей команды. 5 сентября прошлого года у Сергея и Кати родилась дочь. При этом у него самые теплые отношения с первой женой Марией и с детьми от того брака.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Екатерина СафроноваСергей Сафронов
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Сафронов скрывал от родных братьев роман с ассистенткой, ставшей его женой
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