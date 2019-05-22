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Девушка брата Кейт Миддлтон пришла на свадьбу в скромном платье из масс-маркета

Наряд подруги Джеймса Миддлтона стоит 3500 рублей.

Девушка брата Кейт Миддлтон пришла на свадьбу в скромном платье из масс-маркета
Джеймс Миддлтон Ализи Тевене. фото: instagram.com/jmidy/

Брат Кейт Миддлтон впервые вышел в свет со своей новой девушкой. Ализи Тевене встречается с Джеймсом Миддлтоном около десяти месяцев. Дебют пары произошёл на свадьбе двоюродной сестры королевы Елизаветы. Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона 18 мая в часовне Святого Георгия. Именно там Меган Маркл и принц Гарри венчались в прошлом году.

На торжественном мероприятии оказались высокопоставленные члены королевской семьи. Помимо самой королевы, принца Гарри и Филиппа, на свадьбу пришли родственники Кейт Миддлтон. Джеймс Миддлтон решил устроить Ализи Тевене необычное свидание, сообщает портал Marie Claire.

Через несколько дней спустя некоторые поклонники обратили внимание, что яркое длинное платье девушки не является дорогой брендовой вещью. Ализи Тевене выбрала платье из магазина масс-маркета H&M, которое стоит 50 евро, что составляет чуть больше 3500 рублей. Журналисты подозревают, что фанаты королевской семьи в ближайшие несколько дней раскупят эту модель во всех магазинах.

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Джеймс Миддлтонзвездный стильКейт Миддлтонсвадьба
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Девушка брата Кейт Миддлтон пришла на свадьбу в скромном платье из масс-маркета
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