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«Наша свадьба будет тихой»: Андрей Чадов отреагировал на слухи о скорой женитьбе

Актер отметил, что совершенно не боится идти в ЗАГС.

«Наша свадьба будет тихой»: Андрей Чадов отреагировал на слухи о скорой женитьбе
Андрей Чадов. фото: globallook.com

Не все знают, что у Алексея Чадова, который не так давно снялся в сериале «Улетный экипаж», есть родной брат Андрея Чадов. Он тоже актер, на один год старше брата. Не так давно Андрей признался, что одно время не общался со своим родственником два года. Между ними случился конфликт, а делать первый шаг к примирению никто не хотел. Теперь же они вновь в хороших отношениях. А в апреле этого года Чадов-старший представил общественности свою возлюбленную.

В свои 38-ти лет актер никогда не был женат. Уже некоторое время он встречается с девушкой по имени Анастасия Виноградова и считает, что встретил свою любовь. Познакомились они на съемочной площадке. Уже в первый день Андрей понял, что встретил своего человека. Ранее в эфире одной из телепередач артист признался, что познакомил свою избранницу с мамой и она одобрила его выбор. Вскоре после этого появились слухи, что влюбленные готовятся сыграть свадьбу.

В новом интервью Чудов-старший прокомментировал домыслы поклонников. Он заверил, что этот вопрос адресовать ему не нужно.

«Когда Богу будет угодно, тогда и распишемся. Но я не боюсь ЗАГСа. И уж точно наша свадьба будет тихой и без прессы. Я же человек не очень публичный, по тусовкам не хожу — чувствую себя там неловко, да и не вижу смысла тратить время на пустопорожние разговоры. И Настя в этом меня поддерживает», — пояснил актер.

О детях пара тоже пока не задумывается. По словам Андрея, ему хватает племянника Феди, с которым он играет при встречах. В будущем артист хочет завести наследников, но для начала он намерен крепко встать на ноги. Мужчина заверил, что скоро обзаведется квартирой, а потом планирует построить свой дом. Чадов-старший подчеркнул, что сделает все, чтобы его дети ни в чем не нуждались. О своей избраннице он отзывался только с теплотой. Андрей рад, что впервые дома его встречают с борщом. При этом актер не намерен заставлять Настю стоять у плиты весь день. Его просто радует такое внимание, когда он приходит уставший с работы, пишет 7Days.ru.

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Андрей Чадовзвездные свадьбы
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«Наша свадьба будет тихой»: Андрей Чадов отреагировал на слухи о скорой женитьбе
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