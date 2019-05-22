«Сделать уже ничего нельзя»: мать Сергея Сафронова почти лишилась зрения

Известный российский иллюзионист Сергей Сафронов стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», которое выходит на «Русском радио». В студии речь зашла о здоровье матери братьев Сафроновых. Оказывается, женщина практически полностью ослепла. «Она видит, как в тумане. В свое время зрение можно было спасти, но она уперлась и сказала, что к врачам не пойдет. Она их боится и им не верит. К сожалению, сейчас сделать уже ничего нельзя», — заявил расстроенный иллюзионист.

Алла Довлатова также поинтересовалась, кто среди братьев – главный. «У нас в команде каждый занимается своим делом. Ну, наверное, главный все-таки старший брат – Илья. Но понимаете: это когда нам было, по 11-15 лет, то был авторитет — старший брат. А сейчас у каждого из нас свое мнение. Я ведь тоже не дурачок и мне есть, что сказать», — отметил иллюзионист.

По словам Сергея Сафронова, сегодня он уверенный в себе молодой человек. Иллюзионист всегда готов отстоять свое мнение перед братьями и сделать так, как он считает нужным.

Довлатова напомнила Сафронову: в одном из интервью он сказал, что считает себя альфа-самцом и вожаком стаи. «Я альфа-самец? Это не совсем так. Я — примерный семьянин. Я никогда никого не подавляю и не хожу по головам. Считаю, что один в поле не воин. Герой-одиночка — это у нас Брюс Уиллис. А мы три брата, три богатыря. Всегда подставим друг другу плечо в случае опасности», — заявил Сафронов.