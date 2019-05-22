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Представитель HBO ответил на критику финального эпизода «Игры престолов»

По словам руководства телеканала, именно такой финал и планировался.

Представитель HBO ответил на критику финального эпизода «Игры престолов»
Фото: Globallookpress.com

Программный директор HBO Кейси Блосс решил ответить на критику фанатами финального сезона «Игры престолов». Представитель телеканала не считает концовку плохой и уверен, что недовольные нашлись бы в любом случае.

Отвечая на вопрос, рассматривались ли другие варианты финала, Блосс заявил, что полностью доверил эту задачу Дэвиду Бениоффу и Ди Би Вайсу.

«Они долго «вынашивали» этот финал, работали над ним. Так что нет, у нас не было споров на эту тему, все вышло так, как и планировалось с самого начала», — приводит слова Блосса The New York Post.

Он также выразил уверенность, что поклонники, испытывающие негативные эмоции по поводу концовки, так или иначе были бы недовольны, ибо угодить всем невозможно по определению.

«Кто-то полюбит это, кто-то возненавидит, и это правильно. Продукт не может понравиться абсолютно всем», — заявил Блосс.

Представитель канала отметил, что он доволен результатом, невзирая на негативный отклик фан-сообщества.

«Я воспринимаю это как знак, что нам удалось сделать действительно хорошее шоу, когда люди с жаром обсуждают персонажей и сюжетные линии, оставаясь при этом в рамках культурной беседы», — заключил он.

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Представитель HBO ответил на критику финального эпизода «Игры престолов»
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