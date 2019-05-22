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Супруга Уилла Смита призналась в зависимости от просмотра кино для взрослых

Актриса Джада Пинкетт-Смит стала гостьей шоу Red Table Talk, запись которого появилась в соцсети.

Супруга Уилла Смита призналась в зависимости от просмотра кино для взрослых
Супруга Уилла Смита призналась в увлечении порно. Джада Пинкетт-Смит. Фото: Global Look Press

Жена Уилла Смита сделала откровенное признание. Оказалось, что одно время Джада Пинкетт-Смит пристрастилась к просмотру фильмов для взрослых. Актриса стала героиней шоу Red Table Talk.

Джада порассуждала о плюсах и минусах подобного рода кинопродукции. Она отметила, что пристрастилась к просмотру откровенного контента, когда пыталась воздерживаться от интимной близости. По ее словам, она думала, что это заполнит пустоту, но в действительности этого не произошло.

47-летняя актриса отметила, что подобные фильмы создают ложные иллюзии о сексуальных отношениях, особенно у представителей сильного пола, так как герои порно никогда не испытывают усталости и не получают отказа. В результате мужчины полагают, что то же самое происходит в реальной жизни.

Тем не менее, по мнению Джады, у подобных фильмов есть и плюсы, так как они могут помочь женщинам понять, что им нравится в интимной близости, а что нет. Запись интервью уже есть в Сети — редакторы выложили ее в Facebook.

Стоит отметить, что о сексуальной жизни Уилла Смита и Джады ходило множество мифов. В прессе даже появлялись сообщения о том, что супруги являются свингерами-сайентологами. Осенью прошлого года Пинкетт-Смит отреагировала на слухи, пошутив, что это «слишком специальный стиль жизни».

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Джада Пинкетт СмитпорнографияУилл Смит
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Супруга Уилла Смита призналась в зависимости от просмотра кино для взрослых
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