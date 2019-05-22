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Елена Малышева развеяла миф о пользе бокала красного вина в день

Телеведущая привела статью, в которой ученые считают, что алкоголь не угрожает здоровью только при полном отказе от него.

Елена Малышева развеяла миф о пользе бокала красного вина в день
Елена Малышева/globallookpress.com

Телеведущая Елена Малышева в Instagram задалась вопросом, полезен ли бокал красного вина в день, как до этого многие считали. В сторис она привела статью, в которой, в частности, говорится, что ученые Кембриджского университета вычислили, что можно пить до ста граммов чистого спирта в неделю. А это пять полноценных бокалов красного вина крепостью 13 %.

Между тем в статье ниже сообщается, что все-таки алкоголь полезен только тогда, когда мы от него полностью отказываемся. Как отмечается в материале, эксперты проанализировали данные более четырехсот тысяч человек и выяснилось, что те, кто пьет алкоголь 1-2 порции четыре раза в неделю увеличивают риск преждевременной смерти на 20 %.

Кроме того, в ходе исследования стало ясно, что алкоголь увеличивает риск развития рака. Ученые утверждают, что на здоровье людей влияет спиртное, как в маленьких, так и в больших количествах, поэтому любые разговоры о пользе алкоголя в маленьких дозах беспочвенны.

Добавим, Елена Малышева не так давно рассказывала, что решила похудеть. Дело в том, что в один прекрасный день, встав на весы, она увидела отметку в 85 килограммов. Сейчас ей удалось сбросить сразу десять килограммов. После этого она сорвалась и наелась вкусных десертов — теперь снова вынуждена ограничивать себя в еде.

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Елена Малышеваисследование ученыхкрасное вино
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Елена Малышева развеяла миф о пользе бокала красного вина в день
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