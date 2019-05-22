НОВОСТИ

Кейт Миддлтон терпела равнодушие и заносчивость Уильяма во время их романа

Известный журналист раскрыл ранее неизвестные подробности их романа.

Кейт Миддлтон терпела равнодушие и заносчивость Уильяма во время их романа
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Flickr.com

Стали известны новые подробности романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пара жената восемь лет, но поклонникам интересно, как начинался их роман. Так, известный журналист Эндрю Мортон выпустил книгу «William and Catherine», где приоткрыл завесу тайны вокруг отношений Уильяма и Кейт на самой ранней стадии.

Мортон отмечает, что герцог Кембриджский не договаривает многих деталей. По словам принца, Кейт сразу после знакомства получила особое место в его сердце. При этом один из друзей пары — Майкл Чунг — утверждает, что первое время Уильям относился к своей пассии чуть ли не как к служанке. Принц демонстрировал показательное равнодушие по отношению к ней, плюс с трудом скрывал вспыльчивость, если ему что-то не нравилось.

Когда они были в общей компании, то он будто не замечал Кейт, а когда она пыталась вступить в беседу, то резко прерывал ее. При этом член королевской семьи ревностно требовал, чтобы его возлюбленная следовала везде за ним по пятам, пишет портал Express.co.uk.

Также Мортон в своей книге поведал некоторые неизвестные детали расставания Уильяма и Кейт в 2007 году. Так, принц объяснил разрыв со своей пассией тем, что ему стало слишком «тесно и душно» в отношениях. Кроме того, если после разрыва Миддлтон закрылась в родительском доме и со слезами переживала расставание, то герцог Кембриджский сразу в компании друзей и девушек улетел отдыхать в Грецию.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Кейт Миддлтон пришла на садовую вечеринку, организованную возле Букингемского дворца, в розовом наряде пастельных оттенков.

Вам может быть интересно:

"Аксессуар" многодетной мамы: Кейт Миддлтон вновь появилась на публике с пластырем на руке Стало известно домашнее прозвище принцессы Шарлотты Девушка брата Кейт Миддлтон пришла на свадьбу в скромном платье из масс-маркета

Тэги:

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПринц Уильямроман
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон терпела равнодушие и заносчивость Уильяма во время их романа
Интересно?
Поделись с друзьями: