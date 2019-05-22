Кейт Миддлтон терпела равнодушие и заносчивость Уильяма во время их романа

Стали известны новые подробности романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пара жената восемь лет, но поклонникам интересно, как начинался их роман. Так, известный журналист Эндрю Мортон выпустил книгу «William and Catherine», где приоткрыл завесу тайны вокруг отношений Уильяма и Кейт на самой ранней стадии.

Мортон отмечает, что герцог Кембриджский не договаривает многих деталей. По словам принца, Кейт сразу после знакомства получила особое место в его сердце. При этом один из друзей пары — Майкл Чунг — утверждает, что первое время Уильям относился к своей пассии чуть ли не как к служанке. Принц демонстрировал показательное равнодушие по отношению к ней, плюс с трудом скрывал вспыльчивость, если ему что-то не нравилось.

Когда они были в общей компании, то он будто не замечал Кейт, а когда она пыталась вступить в беседу, то резко прерывал ее. При этом член королевской семьи ревностно требовал, чтобы его возлюбленная следовала везде за ним по пятам, пишет портал Express.co.uk.

Также Мортон в своей книге поведал некоторые неизвестные детали расставания Уильяма и Кейт в 2007 году. Так, принц объяснил разрыв со своей пассией тем, что ему стало слишком «тесно и душно» в отношениях. Кроме того, если после разрыва Миддлтон закрылась в родительском доме и со слезами переживала расставание, то герцог Кембриджский сразу в компании друзей и девушек улетел отдыхать в Грецию.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Кейт Миддлтон пришла на садовую вечеринку, организованную возле Букингемского дворца, в розовом наряде пастельных оттенков.