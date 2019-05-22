НОВОСТИ

«К летнему сезону готова»: Бритни Спирс показала фигуру после выхода из больницы

Певица утверждает, что готова к летнему сезону.

«К летнему сезону готова»: Бритни Спирс показала фигуру после выхода из больницы
Фото: Globallookpress.com

Бритни Спирс после выхода из клиники неврозов и тяжелых судебных разбирательств с членами семьи пытается вернуться к нормальному образу жизни и возобновила занятия спортом.

В своем Instagram поп-звезда опубликовала видеоотрывок персональной тренировки. В ролике 37-летняя певица делает наклоны и подъемы туловища, приседания и махи ногами.

«К летнему сезону готова», — подписала ролик Бритни.

Подписчики Спирс написали, что она в отличной форме и демонстрирует прекрасные результаты, однако некоторые продолжали спрашивать, в порядке ли она, имея в виду последние новости о судебных процессах.

Напомним, ранее менеджер певицы Ларри Рудольф заявил, что Бритни Спирс, возможно, больше не вернется на сцену, так как ее психика расшатана и она не готова продолжать карьеру. Менеджер настаивал, что в нынешнем состоянии Бритни во многом виновата ее семья, в частности отец. В ходе последнего заседания суд постановил провести проверки всего близкого круга Спирс, чтобы выяснить, не заинтересованы ли родные в ее диагнозах.

Вам может быть интересно:

После выхода из психлечебницы Бритни Спирс призналась бойфренду в любви Бритни Спирс обвинила отца в насильном помещении ее в психбольницу Бритни Спирс боится преследования бывшего менеджера

Тэги:

Бритни СпирсБритни Спирс помешательство
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«К летнему сезону готова»: Бритни Спирс показала фигуру после выхода из больницы
Интересно?
Поделись с друзьями: