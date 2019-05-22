«К летнему сезону готова»: Бритни Спирс показала фигуру после выхода из больницы

Бритни Спирс после выхода из клиники неврозов и тяжелых судебных разбирательств с членами семьи пытается вернуться к нормальному образу жизни и возобновила занятия спортом.

В своем Instagram поп-звезда опубликовала видеоотрывок персональной тренировки. В ролике 37-летняя певица делает наклоны и подъемы туловища, приседания и махи ногами.

«К летнему сезону готова», — подписала ролик Бритни.

Подписчики Спирс написали, что она в отличной форме и демонстрирует прекрасные результаты, однако некоторые продолжали спрашивать, в порядке ли она, имея в виду последние новости о судебных процессах.

Напомним, ранее менеджер певицы Ларри Рудольф заявил, что Бритни Спирс, возможно, больше не вернется на сцену, так как ее психика расшатана и она не готова продолжать карьеру. Менеджер настаивал, что в нынешнем состоянии Бритни во многом виновата ее семья, в частности отец. В ходе последнего заседания суд постановил провести проверки всего близкого круга Спирс, чтобы выяснить, не заинтересованы ли родные в ее диагнозах.