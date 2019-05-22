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«Какой свеженький»: Семенович оценила снимок Баскова на отдыхе

Певец поделился свежим кадром в своем микроблоге, попутно обратившись с вопросом к своим почитателям и друзьям относительно идеального отпуска.

«Какой свеженький»: Семенович оценила снимок Баскова на отдыхе
Николай Басков (Фото: Globallookpress.com)

Николай Басков вслед за балериной Анастасией Волочковой и певицей Ириной Дубовой решил устроить себе небольшие каникулы в мае. В своем микроблоге он опубликовал свежие кадры с отдыха, попутно обратившись с вопросом к верным почитателям и подписчикам.

«3 дня, неделя или месяц? Сколько должен длиться идеальный отпуск?» — поинтересовался мнением фанатов исполнитель.

В комментариях под свежей публикаций «золотого голоса России» успела отметиться Лолита Милявская, Жасмин и Анна Семенович, которые одними из первых отреагировали на слова Николая Баскова.

Басков
Николай Басков. Фото: Instagram.com/nikolaibaskov

«Месяц», — уверена Милявская.

«Такой свеженький, месяц минимум», — вторит Лолите экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович.

«Коля, отпуск тебе к лицу», — подметила Ирина Дубцова.

«Красивый какой», — похвалила Баскова певица Жасмин.

Однако сам Николай на замечания своих коллег по творческому цеху никак не отреагировал.

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Анна СеменовичНиколай Басков
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«Какой свеженький»: Семенович оценила снимок Баскова на отдыхе
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