«Какой свеженький»: Семенович оценила снимок Баскова на отдыхе

Певец поделился свежим кадром в своем микроблоге, попутно обратившись с вопросом к своим почитателям и друзьям относительно идеального отпуска.

Николай Басков вслед за балериной Анастасией Волочковой и певицей Ириной Дубовой решил устроить себе небольшие каникулы в мае. В своем микроблоге он опубликовал свежие кадры с отдыха, попутно обратившись с вопросом к верным почитателям и подписчикам.

«3 дня, неделя или месяц? Сколько должен длиться идеальный отпуск?» — поинтересовался мнением фанатов исполнитель.

В комментариях под свежей публикаций «золотого голоса России» успела отметиться Лолита Милявская, Жасмин и Анна Семенович, которые одними из первых отреагировали на слова Николая Баскова.

«Месяц», — уверена Милявская. «Такой свеженький, месяц минимум», — вторит Лолите экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович. «Коля, отпуск тебе к лицу», — подметила Ирина Дубцова. «Красивый какой», — похвалила Баскова певица Жасмин.

Однако сам Николай на замечания своих коллег по творческому цеху никак не отреагировал.