НОВОСТИ

Откровенное признание: Джессика Альба не может сниматься в интимных сценах без алкоголя

Актриса признается, что испытывает в «горячие» моменты съемок сильный дискомфорт, поэтому пару глотков текилы ей просто необходимы.

Откровенное признание: Джессика Альба не может сниматься в интимных сценах без алкоголя
Фото: Globallookpress.com

Джессика Альба на днях сделала шокирующее признание. 38-летняя актриса поделилась, что не может обойтись без крепких напитков на съемочной площадке.

Как сообщает Toofab, речь идет только об интимных сценах. В интервью во время подкаста Him&Her она назвала такие съемки «отвратительными» и поделилась, что ей сложно сниматься в подобных эпизодах из-за того, что партнеры для нее всегда незнакомцы, пусть даже они и симпатичны внешне.

«Я думаю, что Пирс Броснан и Брюс Уиллис — очень привлекательны, но сексуальные сцены с ними не становятся от этого менее странными», — заявила Альба.

Стоит отметить, что Джессика Альба снималась с обоими голливудскими знаменитостями. С Броснаном она играла в картине «Как заниматься любовью по-английски», а с Уиллисом — в «Городе грехов». Обе ленты предполагали ряд откровенных сцен.

Джессика призналась, что нашла выход из ситуации, хоть он и кажется не самым здоровым. По ее словам, перед каждой пикантной сценой она выпивает немного текилы. Алкоголь расслабляет ее, снимает напряжение и отгоняет ненужные мысли.

«Я чувствую, что непрофессиональна на 100%, но раз я делаю развлекательный контент для людей, я должна делать его хорошо», — заключила она.

Вам может быть интересно:

Джессика Альба призналась, что долгое время стеснялась своей сексуальности Натали Портман опровергла слухи о романе с Моби «Она была преступником, а я потерпевшим»: Джонни Депп считает жертвой домашнего насилия себя, а не экс-жену

Тэги:

голливудские звездыДжессика Альбаоткровенные сцены
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Откровенное признание: Джессика Альба не может сниматься в интимных сценах без алкоголя
Интересно?
Поделись с друзьями: