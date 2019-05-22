Откровенное признание: Джессика Альба не может сниматься в интимных сценах без алкоголя

Актриса признается, что испытывает в «горячие» моменты съемок сильный дискомфорт, поэтому пару глотков текилы ей просто необходимы.

Джессика Альба на днях сделала шокирующее признание. 38-летняя актриса поделилась, что не может обойтись без крепких напитков на съемочной площадке.

Как сообщает Toofab, речь идет только об интимных сценах. В интервью во время подкаста Him&Her она назвала такие съемки «отвратительными» и поделилась, что ей сложно сниматься в подобных эпизодах из-за того, что партнеры для нее всегда незнакомцы, пусть даже они и симпатичны внешне.

«Я думаю, что Пирс Броснан и Брюс Уиллис — очень привлекательны, но сексуальные сцены с ними не становятся от этого менее странными», — заявила Альба.

Стоит отметить, что Джессика Альба снималась с обоими голливудскими знаменитостями. С Броснаном она играла в картине «Как заниматься любовью по-английски», а с Уиллисом — в «Городе грехов». Обе ленты предполагали ряд откровенных сцен.

Джессика призналась, что нашла выход из ситуации, хоть он и кажется не самым здоровым. По ее словам, перед каждой пикантной сценой она выпивает немного текилы. Алкоголь расслабляет ее, снимает напряжение и отгоняет ненужные мысли.

«Я чувствую, что непрофессиональна на 100%, но раз я делаю развлекательный контент для людей, я должна делать его хорошо», — заключила она.