«Дети оказались втянуты в какие-то игры»: Алсу дала первый комментарий после финала шоу «Голос»

Артистка выразила мнение, что закончиться все должно хорошо.

Певица Алсу дала первый комментарий после аннулирования результатов на шоу «Голос. Дети». «Дети оказались втянуты в какие-то игры», — заявила она. Также она отметила, что не сомневается, что все в итоге хорошо закончится.

При этом журналисты стали спрашивать, примет ли ее дочь Микелла Абрамова участие в новом финале шоу, которое намечено на 24 мая. Алсу ушла от прямого ответа, заявив, что этот вопрос нужно адресовать ее дочери. Как сказала певица, решение об участии в первый раз Микелла Абрамова принимала самостоятельно. Теперь она должна снова определиться, нужно ей это или нет, сообщает радиостанция «Серебряный дождь».

Шоу «Голос. Дети» завершилось скандалом. За Микеллу Абрамову в зрительском голосовании было отдано больше половины голосов. Она в два раза опередила ближайших преследователей. Однако позже стало известно, что многие поклонники программы возмутились такому результату и заподозрили либо технический сбой, либо какую-то накрутку с смс.

Первый канал организовал расследование, признав некоторые аномалии при голосовании. В итоге после проверки выяснилось, что за девочку действительно был вброс голосов с помощью ботов и СМС. Первый канал принял решение отменить результаты шоу. Новый финал должен состояться 24 мая.