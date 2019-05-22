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«Дети оказались втянуты в какие-то игры»: Алсу дала первый комментарий после финала шоу «Голос»

Артистка выразила мнение, что закончиться все должно хорошо.

«Дети оказались втянуты в какие-то игры»: Алсу дала первый комментарий после финала шоу «Голос»
Алсу с дочкой/instagram.com/alsou_a

Певица Алсу дала первый комментарий после аннулирования результатов на шоу «Голос. Дети». «Дети оказались втянуты в какие-то игры», — заявила она. Также она отметила, что не сомневается, что все в итоге хорошо закончится.

Алсу дала комментарий после шоу «Голос. Дети»/instagram.com/alsou_a

При этом журналисты стали спрашивать, примет ли ее дочь Микелла Абрамова участие в новом финале шоу, которое намечено на 24 мая. Алсу ушла от прямого ответа, заявив, что этот вопрос нужно адресовать ее дочери. Как сказала певица, решение об участии в первый раз Микелла Абрамова принимала самостоятельно. Теперь она должна снова определиться, нужно ей это или нет, сообщает радиостанция «Серебряный дождь».

Шоу «Голос. Дети» завершилось скандалом. За Микеллу Абрамову в зрительском голосовании было отдано больше половины голосов. Она в два раза опередила ближайших преследователей. Однако позже стало известно, что многие поклонники программы возмутились такому результату и заподозрили либо технический сбой, либо какую-то накрутку с смс.

Первый канал организовал расследование, признав некоторые аномалии при голосовании. В итоге после проверки выяснилось, что за девочку действительно был вброс голосов с помощью ботов и СМС. Первый канал принял решение отменить результаты шоу. Новый финал должен состояться 24 мая.

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Тэги:

АлсуМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"
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«Дети оказались втянуты в какие-то игры»: Алсу дала первый комментарий после финала шоу «Голос»
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