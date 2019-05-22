Долгие объятия Гарика Харламова и Насти Задорожной спровоцировали слухи об их романе

Актеры снимаются в одном проекте, но в съемочных паузах не теряют времени даром, а успевают и пошутить.

Настя Задорожная встретилась с Гариком Харламовым и решила запечатлеть этот момент. В Instagram певица выложила трогательное фото, где обнимается с резидентом Comedy Club. Задорожная написала, что была в объятиях 15 минут и никак не могла вспомнить, когда они с Гариком Харламовым познакомились.

В Stories певица показала, что находится с комиком на съемках очередного проекта. Вся команда находилась в кафе. По непринужденной обстановке можно было догадаться, что Гарик Харламов решил снять юмористическое видео.

Задорожная подшучивала над знакомым в перерывах между съемками. Харламов вместе с другим резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом исполнил караоке на корейском. Естественно, языка никто из них не знает, поэтому юмористам пришлось выдумывать слова на ходу.

Подписчики порадовались за Харламова и Задорожную. Многие отметили, что друзья выглядят как влюбленная пара. Комик женат на актрисе Кристине Асмус, поэтому среди поклонников поползли слухи о возможной измене. Задорожная и Харламов никак не прокомментировали эту ситуацию.

«16 минут — это уже измена. Так что прекращайте от греха подальше», «Где-то ревнует одна Асмус», «Гарик так прям, кажется, сейчас замурлычет», «Как кадр из романтического фильма», «Кристина вам это припомнит», — написали в комментариях пользователи.