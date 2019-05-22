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Супруга Тарантино явилась на афтепати после премьеры его фильма «Однажды в Голливуде» без белья

Даниэла Пик выбрала для вечеринки платье со смелыми разрезами.

Супруга Тарантино явилась на афтепати после премьеры его фильма «Однажды в Голливуде» без белья
Жена Квентина Тарантино пришла на вечеринку после премьеры "Однажды в Голливуде" в дерзком наряде. Квентин Тарантино и Даниела Пик. Фото: Global Look Press

После триумфальной премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» на Каннском фестивале вся честная компания во главе с режиссером отправилась на афтепати. Поддержать своего 56-летнего супруга пришла его 35-летняя жена Даниэла Пик.

Для вечеринки красотка выбрала платье от Versace со смелыми разрезами и без белья. Израильская певица и модель выглядела потрясающе в обтягивающем черном наряде, который подчеркивал ее стройную фигуру.

Изюминкой платья стал декор из золотистых пуговиц и цепочек, через которые было видно голое тело Пик.

Гламурный образ Даниэлы дополнили собранные наверх волосы и один волнистый локон, обрамляющий ее лицо. Что касается макияжа, то певица сделала акцент на своих темных глазах, а губы накрасила светлой помадой.

Что касается Тарантино, то он остановил свой выбор на классическом черном костюме, черном галстуке и белой рубашке.

На афтепати режиссер пребывал в хорошем расположении духа. В какой-то момент его заметили в компании одного из главных исполнителей ролей в его новой картине — Брэда Питта. Обе знаменитости обменивались шутками и смеялись, пишет Daily Mail.

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"Однажды в Голливуде"Каннский фестиваль 2019Квентин Тарантиномода
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Супруга Тарантино явилась на афтепати после премьеры его фильма «Однажды в Голливуде» без белья
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