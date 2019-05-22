Первые отзывы критиков: «Однажды в Голливуде» называют лучшим фильмом Тарантино после «Криминального чтива»

«Однажды в Голливуде» является девятым фильмом Квентина Тарантино. Премьера ленты состоялась на 72-м Каннском фестивале во вторник, 21 мая. Сюжет повествует о теле-звезде и его дублере, которые пытаются теперь завоевать «фабрику грез». Главные роли играют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Действие фильма разворачивается в 1969 году на фоне трагических событий, когда Чарльз Мэнсон убил беременную жену режиссера Романа Полански Шерон Тейт (Марго Робби) и еще несколько человек.

Фильм Тарантино сорвал продолжительные овации зрителей Канн — аплодисменты не стихали на протяжении семи минут. В СМИ также появились первые отзывы о ленте. Критики единодушно признали ее лучшим фильмом режиссера после «Криминального чтива», который получил «Золотую пальмовую ветвь».

Эксперты назвали «Однажды в Голливуде» фильмом, «доставляющим радость», «изумительным» и «трогательным любовным посланием». По их мнению, Ди Каприо и Питту удалось вернуть к жизни золотой век Голливуда.

Обозреватель Daily Mail Брайан Вайнер назвал ленту «черной комедией, доставляющей радость». «По моему мнению, «Криминальное чтиво» 1994 года всегда будет удерживать титул шедевра, но этот фильм не далеко от него ушел, так как Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт находятся в потрясающей форме», — отметил он.

«Несмотря на то, что фильм переносит нас в ту ужасную ночь, Тарантино в свойственной ему игривой манере передает атмосферу и характерные черты Голливуда 1960-х», — продолжает свою мысль Вайнер.

«В ленте также собран весь набор кинематографических приемов — голоса за кадром, многооконные экраны, замедленная съемка, флэшбэки, но они только добавляют эмоции. Тарантино изящно воплощает на экране ту эпоху. В результате ему удалось создать любовное послание», — резюмирует критик.

Обозреватель The Guardian Пирс Брэдшоу похвалил Тарантино за то, что тот отдал должное золотой эре Голливуда и сумел соблюсти баланс между удовольствием от истории и «ужасом и жестокостью» убийств, пишет Daily Mail.