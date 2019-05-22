«Повидались, не договариваясь»: Валерия столкнулась с сыном в ресторане

Певица в перерыве на обед незапланированно встретилась с младшим из своих отпрысков.

На личной страничке в Instagram певица Валерия опубликовала совместное фото с 20-летним сыном Арсением. По словам певицы, они случайно столкнулись в одном и том же ресторане, заглянув на обед не сговариваясь.

«Нет, ну как так бывает? Сидим с Иосифом обедаем, и вдруг Арсений появляется, тоже поесть в рабочий перерыв зашел. Ну что, мало ресторанов в Москве? Вот совпадения случаются. Так, не договариваясь, и повидались», — отметила Валерия.

Примечательно, что одна из подписчиц исполнительницы под ником @olgazarubkina подметила, что Арсений не унаследовал оттенок глаз своей мамы.

«У вас у одной голубые глаза славянки? У детей цвет глаз папин…» — обратилась к Валерии ее поклонница.

К слову, сама певица не оставила без внимания комментарий фанатки, ответив на замечание подписчицы.

«Нет, у старшего сына мои глаза», — добавила исполнительница.

Напомним, что у Валерии есть 25-летняя дочь Анна, 24-летний сын Артемий и 20-летний Арсений.