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«Повидались, не договариваясь»: Валерия столкнулась с сыном в ресторане

Певица в перерыве на обед незапланированно встретилась с младшим из своих отпрысков.

«Повидались, не договариваясь»: Валерия столкнулась с сыном в ресторане
Валерия (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram певица Валерия опубликовала совместное фото с 20-летним сыном Арсением. По словам певицы, они случайно столкнулись в одном и том же ресторане, заглянув на обед не сговариваясь.

«Нет, ну как так бывает? Сидим с Иосифом обедаем, и вдруг Арсений появляется, тоже поесть в рабочий перерыв зашел. Ну что, мало ресторанов в Москве? Вот совпадения случаются. Так, не договариваясь, и повидались», — отметила Валерия.

Примечательно, что одна из подписчиц исполнительницы под ником @olgazarubkina подметила, что Арсений не унаследовал оттенок глаз своей мамы.

«У вас у одной голубые глаза славянки? У детей цвет глаз папин…» — обратилась к Валерии ее поклонница.

К слову, сама певица не оставила без внимания комментарий фанатки, ответив на замечание подписчицы.

«Нет, у старшего сына мои глаза», — добавила исполнительница.

Валерия с младшим сыном
Валерия с младшим сыном Арсением (Фото: Instagram.com/valeriya)

Напомним, что у Валерии есть 25-летняя дочь Анна, 24-летний сын Артемий и 20-летний Арсений.

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Валериязвездные детизвездные парыИосиф Пригожин
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«Повидались, не договариваясь»: Валерия столкнулась с сыном в ресторане
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