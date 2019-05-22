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Не только продюсер: Рудковская призналась, что в прошлом у неё был роман с Биланом

Звезда рассказала, что если бы не встретила Евгения Плющенко, то продолжала бы отношения с певцом.

Не только продюсер: Рудковская призналась, что в прошлом у неё был роман с Биланом
Яна Рудковская и Дима Билан. фото: globallookpress

Яна Рудковская разоткровенничалась со слушателями Love Radio, неожиданно признавшись в эфире, что у нее была любовная связь с Димой Биланом. Ведущие шоу спросили у звезды, с кем бы она начала строить отношения, если бы не познакомилась с нынешним супругом Евгением Плющенко. Продюсер заявила, что Дима Билан кажется ей достойным кандидатом.

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом», — рассказала Яна Рудковская в эфире Love Radio.

Знаменитость уверена, что если бы известный фигурист не появился в её жизни, она продолжила бы отношения с коллегой. Рудковская отметила, что Билан красивый, талантливый и имеет приличное состояние, что её полностью устраивает в мужчине.

Дима Билан строит свою карьеру благодаря продюсированию Яны Рудковской на протяжении четырнадцати лет. Он не только работает с ней, но и является крестным отцом Саши – сына Евгения Плющенко.

Яна Рудковская начала работать с Димой Биланом в 2005 году. Несколькими годами ранее продюсер скрепила отношения браком с миллиардером Виктором Батуриным. Она развелась с ним через семь лет с большим скандалом. Годом позже, в 2009, Рудковская стала женой Евгения Плющенко. Всё это время она поддерживала не только рабочие, но и дружеские отношения с Димой Биланом.

Напомним, что сейчас звезда воспитывает трех сыновей. Старшие от Батурина сторонятся светской жизни, в то время как младший сын Евгения Плющенко, которого мама называет Гном Гномычем, всё время оказывается в центре внимания. Шестилетний Саша успел заработать свой первый миллион на модных показах и соревнованиях по фигурному катанию, а недавно нашёл себе маленькую невесту.

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Не только продюсер: Рудковская призналась, что в прошлом у неё был роман с Биланом
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