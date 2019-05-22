«Он снял квартиру рядом с ее домом»: Поплавская рассказала о роли Евгении Крюковой в ее расставании с Гинзбургом

Актриса Яна Поплавская стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», которую ведет Борис Корчевников. На протяжении 25 лет она была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, однако их союз распался, несмотря на двух общих детей.

«Наши отношения окончательно испортились после рождения второго сына Никиты. У меня была очень тяжелая беременность. Я все время отекала. Меня привезли в роддом. Я отдала паспорт и моя подруга, которая и заставила меня приехать в клинику, сказала врачам, что приехала Поплавская. Медики очень удивились. Они меня не узнали. У меня отказывали почки. Я находилась в почечной коме из-за приема препаратов», – сказала актриса.

После родов, по словам Поплавской, она очень набрала вес, потому что сидела на гормонах. Однажды Гинзбург приехал домой и сказал ей: «Посмотри на себя. В кого ты превратилась!» Эти слова врезались ей в голову. «Хорошо, что он тогда так сказал. Я закусила удила и перестала есть. Села на тайские таблетки, из-за которых правда чуть не умерла. Я фантастически похудела. Я поняла, что больше никогда не хочу слышать таких обидных фраз. Обида поселилась во мне. Вообще, от мужа я уходила три раза. Какое-то время ему удавалось сглаживать конфликты, но отношения рушились», – вспомнила она.

Ведущий Борис Корчевников отметил, что в те годы ходили разговоры об интрижке Гинзбурга с актрисой Евгенией Крюковой. Поплавская призналась, что слухи об этом до нее доходили. «Он снял квартиру на Белорусской. Там же рядом жила и Крюкова. Я ушла от него и сказала, что он может жить с кем угодно. Окончательно меня добил такой случай. Он позвонил мне и попросил поменять колеса у его «Мерседеса». И вдруг простой рабочий сервиса Гена мне сказал: «Яна, посмотри на себя. Ты известная, красивая, обожаемая. Ты не можешь найти мужика, который будет тебе менять колеса?» В итоге я не стала менять колеса на машине Гинзбурга», – вспомнила звезда.