Милые бранятся — только тешатся: Прилучный не сошелся с женой во мнении, говоря о причине их ссор

Агата Муцениеце, как и ее супруг, поучаствовала в викторине, где они оба ответили на ряд личных вопросов.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Роман между молодыми людьми развивался стремительно: в июле 2011 года влюбленные тайно поженились. А спустя два года у пары появился их первенец — сын Тимофей. Ему уже исполнилось шесть лет. В марте 2016 года Агата и Павел подарили мальчику сестренку Мию, малышке три годика.

Несколькими месяцами ранее актриса обратилась к своим поклонникам сразу после появления в прессе публикации о том, что Прилучный якобы поднял на нее руку. Агата отметила, что журналисты и вовсе могли написать, что она впала в кому. Припомнила Муцениеце и домыслы о своей очередной беременности, назвав эту тему своей любимой историей.

Вместе с возлюбленным Агата решилась поучаствовать в викторине, ответив на ряд личных вопросов, пишет peopletalk.ru.

Так, муж Агаты правильно определил, что его избраннице нравится фиолетовый цвет, что она любит сериал «Игра престолов», и что среди любимых занятий актрисы числится сон. Муцениеце также не ошиблась, заявив, что любимое блюдо Павла — это пельмени, подметив, что после их поедания быстрее идет на примирения.

Однако супруги разошлись во мнениях, когда пару спросили из-за чего они ругаются и ссорятся между собой. Муцениеце полагает, что причиной тому становится ревность, а Павел уверен, что конфликты с возлюбленной возникают в первую очередь из-за недопонимания.