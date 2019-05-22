То ли роман, то ли шутка: Николай Басков поцеловал Ирину Дубцову

Две звезды возвращались домой после отдыха на Мальдивах. Своим поведением они спровоцировали новые слухи о романе.

Ирину Дубцову и Николая Баскова давно подозревают в романе. На днях звезды подогрели слухи о близких отношениях. Оба возвращались после отдыха на Мальдивах на автобусе, который везет пассажиров из самолёта в аэропорт, и шутили всю поездку. Певица записала ролик и выложила в Instagram. «Как вы провели эту ночь? Я с Николаем Басковым», — подписала видео Ирина Дубцова.

Николай Басков закрывал певице рукой рот, когда она хотела что-то сказать на камеру. «Ничего не говори! Всё что было вчера, остаётся на скалах!» — крикнул артист и поцеловал подругу.

Видео развеселило подписчиков не только в Instagram Дубцовой, но и Баскова. Многие поклонники звезд остались в недоумении: неужели «натуральный блондин» нашел себе пару? Звезды окончательно запутали подписчиков в комментариях.

Ирина Дубцова написала Николаю Баскову, что оставила сообщение у себя на странице. Певец назвал его «сексуальным». В Instagram певицы звезды продолжили шутить про то, что они провели ночь вместе. Басков написал, что выспался с ней, а Дубцова не знала, может ли она считать это за комплимент. Когда певец заметил, что артистка не храпит, та ответила, что храп – единственное, чего она никогда не делает в постели ночью.