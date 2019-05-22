НОВОСТИ

То ли роман, то ли шутка: Николай Басков поцеловал Ирину Дубцову

Две звезды возвращались домой после отдыха на Мальдивах. Своим поведением они спровоцировали новые слухи о романе.

То ли роман, то ли шутка: Николай Басков поцеловал Ирину Дубцову
Николай Басков. фото: globallookpress

Ирину Дубцову и Николая Баскова давно подозревают в романе. На днях звезды подогрели слухи о близких отношениях. Оба возвращались после отдыха на Мальдивах на автобусе, который везет пассажиров из самолёта в аэропорт, и шутили всю поездку. Певица записала ролик и выложила в Instagram. «Как вы провели эту ночь? Я с Николаем Басковым», — подписала видео Ирина Дубцова.

Николай Басков закрывал певице рукой рот, когда она хотела что-то сказать на камеру. «Ничего не говори! Всё что было вчера, остаётся на скалах!» — крикнул артист и поцеловал подругу.

Видео развеселило подписчиков не только в Instagram Дубцовой, но и Баскова. Многие поклонники звезд остались в недоумении: неужели «натуральный блондин» нашел себе пару? Звезды окончательно запутали подписчиков в комментариях.

Дубцова и Басков флиртуют в комментариях. Скриншоты: instagram.com/dubtsova_official/

Ирина Дубцова написала Николаю Баскову, что оставила сообщение у себя на странице. Певец назвал его «сексуальным». В Instagram певицы звезды продолжили шутить про то, что они провели ночь вместе. Басков написал, что выспался с ней, а Дубцова не знала, может ли она считать это за комплимент. Когда певец заметил, что артистка не храпит, та ответила, что храп – единственное, чего она никогда не делает в постели ночью.

Вам может быть интересно:

«Купайся в любви»: Басков не забыл поздравить Кудрявцеву с 48-летием Николай Басков опубликовал фото с моложавой мамой «Это не клип, это нечто»: Басков представил свое новое музыкальное видео

Тэги:

Ирина ДубцоваНиколай БасковНиколай Басков последние новостипоцелуйслухи о романе
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
То ли роман, то ли шутка: Николай Басков поцеловал Ирину Дубцову
Интересно?
Поделись с друзьями: