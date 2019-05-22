Актерское мнение: Эмилия Кларк сравнила Дейенерис с Гитлером

После выхода двух финальных серий «Игры престолов» фанаты шоу рвут и мечут — подписывают петицию с требованием переснять весь последний сезон, пишут осуждающие посты в соцсетях, заявляют, что сериал обманул их ожидания.

Больше всех досталось персонажу Эмилии Кларк, Дейенерис Таргариен. Актриса признавалась, что перемены в поведении ее героини оказались слишком неожиданными даже для нее самой и в какой-то момент она очень боялась, что из-за этого от нее отвернутся многие поклонники, например, певица Бейонсе.

В интервью изданию Variety, звезда экрана пожаловалась, что помимо изменившейся линии поведения Дейенерис ей трудно было работать из-за обилия фальшивых языков, на которых её героиня была вынуждена разговаривать.

«Мне нужно было учить фразы на дотракийском, валлирийском и других фальшивых языках. Это очень большое давление. Я очень мало спала, когда работала над ролью и постоянно повторяла эти фразы. Я говорила это моему холодильнику, моей плите, я говорила это всему городу за моим окном. Правда, окно было закрыто, ведь я не хотела, чтобы люди подумали, что я сошла с ума», — рассказала Кларк.

По ее словам, в какой-то момент она поняла, что не важно, как именно звучат ее слова, а важно — чтобы она сама верила каждому произнесенному слову и тогда в них поверят и зрители.

«Я посмотрела несколько видео с выступлениями диктаторов и просто влиятельных людей на иностранных языках. Я думала, смогу ли я понять их без перевода. И знаете, что? Я смогла! Я поняла, что говорит Гитлер и все эти лидеры. Тогда я подумала, что смогу так же и зрителям не придется слишком пристально вглядываться в субтитры», — заявила Эмилия.