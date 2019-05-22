Известный исполнитель, звезда шансона Вилли Токарев попал в реанимацию одной из московских клиник. Известно, что артист обратился к врачам за помощью. У него резко ухудшилось состояние. После осмотра медики приняли решение госпитализировать артиста. Ему с каждой минутой становилось все хуже и хуже. На данный момент медики оценивают его состояние как критическое. Врачи борются за жизнь артиста, сообщает «МК».

Вилли Токареву сейчас 84 года. Он родился на Северном Кавказе, в Адыгее . Родители дали ему имя в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. После Великой отечественной войны родители музыканта переехали в Каспийск, который находится в Дагестане. Токарев стал известен после работы с певицей Эдитой Пьехой в ансамбле «Дружба».

В семидесятых годах Вилли Токарев эмигрировал в США. Там он какое-то время трудился разнорабочим. В 1979 году выпустил первую пластинку «А жизнь всегда прекрасна», которая принесла ему известность. В конце восьмидесятых годов он вернулся в СССР. Выступал с концертами в разных городах.

В девяностые годы Вилли Токарев обосновался в Москве. От былой славы, правда, не осталось и следа. Он открыл свою студию звукозаписи. Много помогал молодым музыкантам. В последние годы о нем практически не было никаких новостей.