НОВОСТИ

Вилли Токарев попал в реанимацию одной из московских клиник

За жизнь артиста сейчас борются врачи.

Вилли Токарев попал в реанимацию одной из московских клиник
Вилли Токарев/globallookpress.com

Известный исполнитель, звезда шансона Вилли Токарев попал в реанимацию одной из московских клиник. Известно, что артист обратился к врачам за помощью. У него резко ухудшилось состояние. После осмотра медики приняли решение госпитализировать артиста. Ему с каждой минутой становилось все хуже и хуже. На данный момент медики оценивают его состояние как критическое. Врачи борются за жизнь артиста, сообщает «МК».

Вилли Токарев оказался в реанимации/globallookpress.com

Вилли Токареву сейчас 84 года. Он родился на Северном Кавказе, в Адыгее . Родители дали ему имя в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. После Великой отечественной войны родители музыканта переехали в Каспийск, который находится в Дагестане. Токарев стал известен после работы с певицей Эдитой Пьехой в ансамбле «Дружба».

В семидесятых годах Вилли Токарев эмигрировал в США. Там он какое-то время трудился разнорабочим. В 1979 году выпустил первую пластинку «А жизнь всегда прекрасна», которая принесла ему известность. В конце восьмидесятых годов он вернулся в СССР. Выступал с концертами в разных городах.

В девяностые годы Вилли Токарев обосновался в Москве. От былой славы, правда, не осталось и следа. Он открыл свою студию звукозаписи. Много помогал молодым музыкантам. В последние годы о нем практически не было никаких новостей.

Вам может быть интересно:

Сын Вилли Токарева отказывается говорить о госпитализации отца «Мне бы сказали»: почему Любовь Успенская считает фейком новость о госпитализации Вилли Токарева Ксения Бородина слегла с температурой в самый неподходящий момент

Тэги:

Вилли Токаревсостояние здоровьяэкстренная госпитализация
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вилли Токарев попал в реанимацию одной из московских клиник
Интересно?
Поделись с друзьями: