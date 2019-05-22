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Семейная трагедия: Поплавская вспомнила, как потеряла дочь от Гинзбурга на седьмом месяце беременности

Актриса очень тяжело перенесла смерть ребенка.

Семейная трагедия: Поплавская вспомнила, как потеряла дочь от Гинзбурга на седьмом месяце беременности
Яна Поплавская/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В первом браке звезда была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, с которым прожила 25 лет. У пары двое детей – сыновья Клим и Никита. Однако мало кто знает, что звезда еще была беременна девочкой, которая умерла в утробе матери на седьмом месяце беременности.

«Я постоянно обследовалась во время второй беременности и все шло хорошо. По ночам порой мне снились страшные сны. Будто бы я теряю своего ребенка. Я просила его не забирать и просыпалась в холодном поту. Сергей к моим переживаниям относился спокойно. Он считал, что это дородовое ощущение тревоги, которое порой присуща женщинам. В один из дней я поехала к врачам. Мне сказали, что произошла внутриутробная остановка сердца у моей девочки. Я не могла поверить. Дело в том, что буквально за два дня до этого все было прекрасно. Я ждала известного врача, который, к сожалению, подтвердил, что ребёнок умер», — рассказала Поплавская.

После смерти ребенка актриса обвинила Гинзбурга, что он виновен в смерти их девочки. Режиссер не мог понять, в чем конкретно состоит  его вина. Ведущий программы Борис Корчевников привел слова режиссера, который заявил, что после этого не мог зайти домой. Он молча открыл капот своей машины во дворе и стал там что-то чинить, хотя в автомобилях ничего не понимал.

«Я не знаю, почему так тогда сказала. Но на мой взгляд такие трагедии люди должны переживать вместе. Сережа должен был разделить в те секунды со мной горе отчаяния, подняться в квартиру. Что-то после этого сломалось в наших отношениях. Я сказала ему, что он никогда не сможет понять женщину, внутри которой умер ребенок. Муж в тот момент меня не поддержал. А свекровь и вовсе сказала: «Бог дал — бог взял». Врачи мне тогда заявили, что у меня больше не будет детей. Однако через несколько лет я родила второго сына Никиту», — отметила актриса.

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Программа "Судьба человека"семейная драмасемейная трагедияСергей ГинзбургЯна Поплавская
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Семейная трагедия: Поплавская вспомнила, как потеряла дочь от Гинзбурга на седьмом месяце беременности
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