Альбина Джанабаева раскрыла кличку домашнего питомца

Полтора месяца назад Валерий Меладзе купил щенка породы Бивер Йорк и все это время скрывал его имя. Супруга певца выдала тайну: собака носит имя известного модного бренда.

В начале апреля Валерий Меладзе неожиданно для себя купил щенка. Певец не планировал заводить питомца, но увидел в зоомагазине маленькое чудо и забрал его к себе домой. Щенок породы Бивер Йорк понравился семье музыканта и его поклонникам. В Instagram фанаты заметили схожесть между артистом и его новым домашним другом.

Валерий Меладзе скрывал кличку щенка от подписчиков. Но недавно её раскрыла жена артиста Альбина Джанабаева, которая также осталась в восторге от нового члена семьи. Певица назвала питомца в честь известного модного бренда – Армани.

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Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, где щенок шалит и играется с шнурками её кроссовок. За полтора месяца Армани заметно подрос. Валерий Меладзе тоже публикует в Instagram забавное видео с собакой. На одном из них певец назвал Армани «хомяком». Из-за того, что у щенка режутся зубы, он пытается сгрызть всё, что найдётся в доме. Артист в ролике пошутил, что Армани готов съесть iPhone.