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«Я никого не уводила из семьи, поверьте»: Поплавская рассказала, как ее сердце покорил Гинзбург

Актриса и режиссер были счастливы на протяжении долгих 25 лет.

«Я никого не уводила из семьи, поверьте»: Поплавская рассказала, как ее сердце покорил Гинзбург
Яна Поплавская и Сергей Гинзбург/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в одноимённой картине, стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом. Это произошло благодаря ее матери.

«Сергей работал в параллельной со мной студии и снимал программу о самодеятельном театре Сергея Киселева. Мне же требовался партнер для одной съемки. Мама сходила в студию, увидела Гинзбурга и привела его к нам. При этом она сказала, что нашла для меня мужа. Ее слова в итоге оказались пророческими. Если честно, то сердце сразу же екнуло, когда я его увидела. Он был хорош собой, у него было много волос, обаятельный, скромный. Но это, конечно, не была любовь с первого взгляда – глаза в глаза», — заявила актриса.

По словам Поплавской, позже Гинзбург стал звонить ее отцу. Они вели долгие беседы. Так он и вошел в доверие семейства актрисы. При этом Поплавская заявила, что вышла замуж за Гинзбурга только через три с половиной года. Дело в том, что он состоял в браке с Ликой Мансуровой, с которой познакомился на вступительных экзаменах в театральный институт. Они вместе учились на режиссеров.

«Я никого не уводила из семьи, поверьте. Их отношения на тот момент уже прекратились. Они жили раздельно. Я и сама собиралась замуж. Моего избранника звали Володя. Мы были прекрасной партией. Он красиво за мной ухаживал, дарил цветы. Его родители хотели после свадьбы подарить нам квартиру на Кутузовском проспекте. Его папа пообещал мне «Волгу». Но я его не любила. Я была очарована Гинзбургом. В итоге свадьба с Володей сорвалась. Это, конечно, в тот момент было ужасно и кошмарно», — отметила Поплавская.

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Тэги:

Программа "Судьба человека"Сергей ГинзбургЯна Поплавская
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«Я никого не уводила из семьи, поверьте»: Поплавская рассказала, как ее сердце покорил Гинзбург
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