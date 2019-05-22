Прощание с «Игрой престолов»: актеры из сериала опубликовали в соцсетях забавные фотографии со съемок

Кит Харингтон предстал в роли визажиста, а Софи Тернер показала своих коллег в непринужденном виде в паузе между дублями.

После десяти лет эфира сериал «Игра престолов» завершился. Его посмотрело более 40 миллионов человек по всему миру. Культовую сагу продолжают обсуждать многие зрители, однако ее финал у большинства поклонников проекта не вызвал одобрения.

У самих актёров остались смешанные чувства из-за концовки, впрочем, это не помешало им тепло попрощаться с сериалом. Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу, опубликовал фото со съёмок последней серии «Игры престолов». Актёр решил попробовать себя в качестве визажиста, поэтому в кадре он делает макияж Мейси Уильямс (Арья Старк).

На снимке изображена сцена, где все выжившие Старки собрались в Королевской Гавани. Вместе с другими лордами они прибыли, чтобы решить судьбу Джона Сноу, Тириона Ланнистера и всех Семи Королевств.

Забавный снимок после этой сцены также опубликовала Софи Тернер, которую зрители запомнили в роли Сансы Старк. Между дублями она курит, в то время как Мейси Уильямс сидит в очках, а Исаак Хемпстид-Райт (Бран Старк) оголил ноги. В комментариях актёр написал, что только недавно заметил на этом фото бутылку у себя на голове.