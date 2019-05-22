НОВОСТИ

Прощание с «Игрой престолов»: актеры из сериала опубликовали в соцсетях забавные фотографии со съемок

Кит Харингтон предстал в роли визажиста, а Софи Тернер показала своих коллег в непринужденном виде в паузе между дублями.

Прощание с «Игрой престолов»: актеры из сериала опубликовали в соцсетях забавные фотографии со съемок
Кадр из 8 сезона сериала "Игра престолов". фото: Helen Sloan/HBO

После десяти лет эфира сериал «Игра престолов» завершился. Его посмотрело более 40 миллионов человек по всему миру. Культовую сагу продолжают обсуждать многие зрители, однако ее финал у большинства поклонников проекта не вызвал одобрения.

У самих актёров остались смешанные чувства из-за концовки, впрочем, это не помешало им тепло попрощаться с сериалом. Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу, опубликовал фото со съёмок последней серии «Игры престолов». Актёр решил попробовать себя в качестве визажиста, поэтому в кадре он делает макияж Мейси Уильямс (Арья Старк).

На снимке изображена сцена, где все выжившие Старки собрались в Королевской Гавани. Вместе с другими лордами они прибыли, чтобы решить судьбу Джона Сноу, Тириона Ланнистера и всех Семи Королевств.

Забавный снимок после этой сцены также опубликовала Софи Тернер, которую зрители запомнили в роли Сансы Старк. Между дублями она курит, в то время как Мейси Уильямс сидит в очках, а Исаак Хемпстид-Райт (Бран Старк) оголил ноги. В комментариях актёр написал, что только недавно заметил на этом фото бутылку у себя на голове.

Вам может быть интересно:

Софи Тернер и Кит Харрингтон не поддерживают петицию о пересъемке финального сезона «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала, чего не хватило финальному сезону «Игры престолов» Кит Харингтон показал свою реакцию на финальную серию «Игры престолов»

Тэги:

"Игра Престолов - 8"Исаак Хемпстид-РайтКит ХарингтонМейси УильямсСериал «Игра престолов» последние новостиСофи Тернерфинал "Игры престолов"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прощание с «Игрой престолов»: актеры из сериала опубликовали в соцсетях забавные фотографии со съемок
Интересно?
Поделись с друзьями: