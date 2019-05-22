«Она была преступником, а я потерпевшим»: Джонни Депп считает жертвой домашнего насилия себя, а не экс-жену

Актёр заявил, что Эмбер Херд ради победы в суде при разводе шла на всевозможные хитрости, лишь бы выставить его в плохом свете.

Джонни Депп развелся с Эмбер Херд спустя всего лишь год супружеской жизни. Причиной стала череда скандалов, после которых актриса обвинила звезду «Пиратов Карибского моря» в домашнем насилии. В ответ Джонни Депп пытался доказать, что никогда не бил женщин, в отличие от его бывшей жены, которая много раз поднимала на него руку.

На очередном судебном процессе актёр заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки в 2016 году, чтобы оклеветать его. По словам адвоката Джонни Деппа, голливудская звезда оказалась без гематом на следующий день после официальной жалобы.

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Звездный актер неоднократно говорил прессе, что экс-супруга избивала его. Также Эмбер Херд кидала в актёра бутылки, горящие свечи, банки с краской. По мнению актёра, первый инцидент произошёл ещё в 2015 году, когда они только поженились. Джонни Депп попросил жену подписать брачный договор. Та разозлилась и кинула в мужа бутылку водки. Стекло отрезало кусочек пальца, поэтому Деппу пришлось перенести три операции, чтобы вылечить руку.

«Она была преступником, а я потерпевшим. Эмбер Херд совершила бесчисленные акты домашнего насилия в отношении меня, часто в присутствии стороннего свидетеля, которые причиняли мне серьезные телесные повреждения», — заявил в суде Джонни Депп.

Актёр также поделился, что экс-супруга мешала наркотики с алкоголем, из-за чего становилась агрессивной. Эмбер Херд не только избивала Джонни Деппа и оклеветала его, но и жестоко мстила ему. После развода она решила «пошутить» и закинула в постель экс-супругу фекалии, сообщает портал People.