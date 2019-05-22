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Вне съемок и суеты: 28-летняя Регина Тодоренко поделилась фото в купальнике

Пять месяцев назад девушка впервые стала мамой, подарив первенца музыканту Владу Топалову, но по ее фигуре это совершенно незаметно.

Вне съемок и суеты: 28-летняя Регина Тодоренко поделилась фото в купальнике
Регина Тодоренко показала себя в бикини (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова появился на свет в декабре 2018 года. Малышу уже исполнилось пять месяцев. В Instagram ведущая проекта «Пятница с Региной» делилась с подписчицами историями о том, как протекала ее первая беременность: жаловалась на отечность ног, лишний вес, сонливость и токсикоз. При этом телеведущая принимала активное участие в светской жизни, старалась сопровождать мужа на различных мероприятиях, снималась в рекламных кампаниях и вела собственное шоу. Муж Регины не ограничивал свободу своей возлюбленной, но при этом искренне надеялся, что она захочет больше времени проводить дома.

Но, даже став мамой, Тодоренко не смогла отказаться от своих проектов. Съемки шоу «Пятница с Региной» проходили в квартире супругов. Таким образом, новоиспеченная мамочка могла приглядывать и за сынишкой.

Буквально на днях телеведущая опубликовала в Instagram свежее фото, показав себя в купальнике. Регина анонсировала фан-встречу, обещав рассказать поклонникам о главных трендах этого лета.

Снимок Тодоренко в бикини меньше чем за девять часов набрал порядка 195 тысяч отметок «Нравится».

«Регина, за какой срок вы вернули свою фигуру после родов?!», «Куда интересно смотрит муж! Топалов, ау?! Жену-то уведут», «А на фан-зоне фигурку такую раздавать будут?? Мне надо», «Регина, вы прекрасны. Обожаю вас: милая, красивая и жизнерадостная девушка! Счастья вам и вашей семье», «Нежная, повезло Топалову!!», «Как похудела, а ведь малышу меньше полугода», — такие комментарии появились под свежим снимком телеведущей в Instagram.

Телеведущая Регина Тодоренко
Поклонники оценили свежий снимок Регины в купальнике (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

К слову, в одном из своих интервью возлюбленный телеведущей — музыкант Влад Топалов признался, что считает себя властным и консервативным. Но ради избранницы готов идти на компромисс.

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Влад Топаловзвёздный бракЗвезды в купальникахРегина Тодоренкофото в бикини
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Вне съемок и суеты: 28-летняя Регина Тодоренко поделилась фото в купальнике
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