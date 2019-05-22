Дайнеко выразила недоумение, что Гагарина не помнит победителя пятой «Фабрики звезд»

Победительница проекта «Фабрика звезд-2» Полина Гагарина позволила себе достаточно неосторожное высказывание в адрес коллеги по творческому цеху – Виктории Дайнеко. Во время записи шоу «А поговорить?» она заявила, что людям достаточно сложно вспомнить сейчас, кто победил в «Фабрике звезд-5».

«Скажи, кто победил в Фабрике звезд-5»? Смешно. Конечно, никто не помнит», — заявила Полина Гагарина, намекая, что победительница проекта не смогла себя проявить в будущем. Кстати, ведущая шоу Ирина Шихман на вопрос Гагариной действительно не смогла ответить, а лишь помотала головой.

Любопытно, что данное высказывание задело победительницу проекта «Фабрика звезд-5» Викторию Дайнеко. Она в сторис своего Instagram привела скандальный отрывок из интервью Гагариной и заявила: «В смысле?»

Виктория Дайнеко в 2004 году стала победительницей пятой «Фабрики». В тройку призеров также попали Руслан Масюков, который стал вторым. Третье место разделили Наталья Подольская и Михаил Веселов. Продюсировала в том году шоу Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. Гагарина выиграла «вторую фабрику» за несколько лет до этого. Тогда следом за ней расположились Елена Терлеева и Елена Темникова.