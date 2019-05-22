«Улыбайтесь, господа»: Агата Муцениеце поделилась хорошим настроением в черно-белой фотосессии

30-летняя Агата Муцениеце в Instagram опубликовала свежий кадр из новой фотосессии. На черно-белом портретном фото супруга Павла Прилучного акцентировала внимание на своей улыбке и веснушках. Снимок знаменитости меньше чем за сутки набрал порядка 63 тысяч отметок «Нравится».

«Улыбайтесь, Господа!» – обратилась к подписчикам актриса.

Свежее фото Агаты оценила и ее близкая подруга Анна Цуканова-Котт, которая в комментариях под публикацией актрисы добавила смайл в виде сердечка.

Вместе с мужем Павлом Прилучным актриса воспитывает двоих детей – шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию. Ранее Агата комментировала в Instagram слухи о семейных неурядицах после того, как в прессе появились публикации о том, что муж актрисы якобы поднял на нее руку.

Муцениеце отметила, что журналисты и вовсе могли написать, что она впала в кому. Помимо личной странички в Instagram, актриса также ведет блог «Прилучные будни», в котором рассказывает о детях и новых проектах.