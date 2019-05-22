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Ни дня без фото: Анастасия Волочкова посетила вечеринку книжного вип-клуба

Перед выходом мемуаров «Плата за успех», балерина отметилась на специализированном мероприятии на корабле.

Ни дня без фото: Анастасия Волочкова посетила вечеринку книжного вип-клуба
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress

Анастасия Волочкова готовит к выходу свою вторую книгу «Плата за успех». Балерина пообещала поклонникам, что искренне расскажет в ней о самых таинственных моментах своей жизни. В ближайшее время мемуары поступят в продажу.

В связи со скорым выходом потенциального бестселлера, Анастасию пригласили на мероприятие одного из крупнейших в России издательств АСТ. Вечеринка проходила на корабле. Сюрпризом для Волочковой стало то, что компанию ей составил давний друг актёр Александр Невский, с которым она общается на протяжении уже десяти лет.

Звезда неоднократно делилась с поклонниками процессом написания книги. Балерина часто показывала в Instagram правки готового текста. Также Анастасия Волочкова лично записала аудиоверсию издания. Презентацию мемуаров «Плата за успех» знаменитость организовала ещё в феврале, чем немало озадачила подписчиков. В комментариях к посту многие удивлялись, зачем устраивать презентацию книги, которая ещё не написана.

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"Плата за успех"автобиографическая книгаАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новости
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Ни дня без фото: Анастасия Волочкова посетила вечеринку книжного вип-клуба
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