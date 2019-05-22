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Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на прогулке с коляской

Актриса родила ребенка в декабре. Скоро малышу исполнится шесть месяцев.

Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на прогулке с коляской
Елизавета Боярская вышла с сыном на прогулку (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

33-летняя Елизавета Боярская вместе с мужем Максимом Матвеевым воспитывает двоих сыновей: маленького Андрея, который появился на свет в 2012 году, и Григория, мальчику уже исполнилось пять месяцев. Вместе со своими детьми актриса недавно просто прогулялась по Санкт-Петербургу. Пока дочка Михаила Боярского укачивала Гришу в коляске, старший наследник артистки попробовал себя в качестве фотографа.

«Глазами сына… А вообще, честно скажу, когда в Питере такая погода, и южного моря не надо», — подметила Елизавета.

В одном из своих интервью супруга Максима Матвеева признавалась, что растит своего первого сына, как маленького мужчину. Он всегда старается помочь старшим, а также маме с тяжелыми сумками. Муж актрисы во многом основывается на опыте своих родителей и собственных воспоминаниях из детства, когда речь заходит о каких-то воспитательных моментах.

Актриса Елизавета Боярская
Елизавета Боярская с коляской прогулялась по Санкт-Петербургу (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

После родов Елизавета Боярская не стала засиживаться в декретном отпуске. На театральные репетиции она приходила вместе с новорожденным сынишкой. И пока малыш спал в люльке за кулисами, его мама заучивала текст или выходила на сцену вместе с партнерами по постановке, отыгрывая свою роль.

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Елизавета Боярскаязвездные детизвездные парыМаксим Матвеев
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Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на прогулке с коляской
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