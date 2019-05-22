Софи Тернер и Кит Харрингтон не поддерживают петицию о пересъемке финального сезона «Игры престолов»

Актеры считают, что следует уважать труд авторов и режиссеров, которые на протяжении многих лет создавали успешный проект.

Переснять финальный сезон «Игры престолов» требуют более миллиона фанатов со всего мира. Зрители, чувствующие себя обманутыми в ожиданиях, оставляют свои подписи под документом и пишут в социальных сетях посты, призывающие HBO нанять других сценаристов для шоу.

В свою очередь актеры сериала не разделяют негодования поклонников и осуждают их поведение. Исполнительница роли Сансы Старк, Софи Тернер, признается, что испытывает раздражение в связи со сложившейся ситуацией.

«Все эти петиции — в первую очередь неуважение. Неуважение к съемочной группе, актерам, авторам, режиссерам, работавшим над шоу более 10 лет. 11 месяцев съемок последнего сезона ощущались нами как 50 лет. Колоссальная работа огромного количества людей просто превращается в мусор, потому что вы, видите ли, хотели увидеть другой конец», — приводит слова актрисы New York Times.

По ее словам, люди в бешенстве потому, что не получили того, что хотели, и ее это злит, но не удивляет.

«У людей всегда в голове есть представление, как должно закончиться произведение, но не все бывает так, как мы хотим», — добавила она.

Кит Харрингтон, в свою очередь, признался, что не замечает гнева фанатов.

«Вне зависимости от того, сколько критики тратят на свои осуждения, я забываю их слова через одну минуту, потому что я знаю, сколько труда было вложено в это шоу», — заявил он.