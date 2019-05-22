«С нами не соскучишься»: 57-летняя Эмма Малинина с дочкой Устиньей отметилась в спортзале

57-летняя Эмма Малинина вместе с 18-летней дочерью Устиньей пришла в спортзал. Возлюбленная народного артиста России Александра Малинина старается следить за своими формами, не отставая от более молодого поколения своей семьи.

«Трудно сказать, кто кого мотивирует больше… С нами не соскучишься», — подметила супруга певца.

Позже в микроблоге Эмма опубликовала совместные снимки с наследницей в спортивной экипировке. Ранее вместе с Устиньей супруга Александра Малинина устраивала импровизированную фотосессию в одинаковых платьях.

В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале после вопроса Максима Галкина, адресованного мужу Эммы Малининой о том, кто верховодит в их семье, исполнитель признался, что ему нравится делать своей женщине приятно и к слову «подкаблучник» он относится с иронией и даже юмором. Сама Эмма добавила, что подобная позиция вполне удобна для мужчин, так как в этом случае вся ответственность за принятые решения ложится на супругу. А глава семьи поступает весьма мудро, разрешая женщине одерживать свои маленькие победы.