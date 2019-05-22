Вера Брежнева не смолчала после критики о возрасте в соцсети

Экс-солистка группы «ВИА Гра» прокомментировала слова одного из своих подписчиков, с юмором ответив на его реплику о ее «старости».

На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала совместное фото с дочерью Валерия Меладзе — Ингой, обратившись к своим верным почитателям. Артистка подметила, что с девушкой на снимке они выбрали одну цветовую палитру одежды, поэтому и в кадре царит гармония.

«Кроме удивительного совпадения цветах на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось!! Талантливая наша девочка, как у вас с родственниками?» — спросила поклонников исполнительница.

больше по теме Брежнева пришла на вечеринку вместе с 56-летним мужем Константин Меладзе позировал перед объективами фотокамер со своей возлюбленной.

К слову, один из подписчиков артистки под ником @abu_zarr_bekaev выступил с критикой в адрес возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе, заговорив о «старости».

«Вера, года берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка», — заявил поклонник Веры.

Да и сама Брежнева молчать не стала: 37-летняя исполнительница с иронией отнеслась к нелестному отзыву о себе.

«Мне вас тоже жалко, дедка!» — подметила певица.

В интервью Вячеславу Манучарову в его Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» исполнительница призналась, что старается отвечать своим недоброжелателям в Instagram, особенно тем людям, которые пытаются как-то задеть ее или обидеть. По мнению Веры, на такое способны только глубоко несчастные люди и их просто нужно пожалеть.