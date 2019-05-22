«С большой опаской отношусь к таким вмешательствам»: Лариса Вербицкая высказалась о пластических операциях

Телеведущая Лариса Вербицкая, которую все знают как известную модницу, в Instagram рассказала, что поклонники порой упрекают ее в том, что хорошо выглядит она благодаря пластической хирургии. Она заявила, что ничего подобного не делает, потому что хочет сохранить свое здоровье на долгие годы. Многие операции могут просто искалечить. «Я с большой опаской отношусь к таким вмешательствам», — сказала она. В то же время телеведущая не стала отрицать, что порой пластические операции нужны по медицинским показаниям. Однако в данном вопросе необходимо все тщательно взвесить, ведь последствия могут быть просто ужасны, чему есть масса примеров.

Как считает Вербицкая, любая операция — это большой риск. Особенно если речь идет о лице, обращаться с которым вообще нужно крайне осторожно. Сама она делает только косметические процедуры и не скрывает этого. Пишет она только о том, что проверено на себе, чтобы не дай бог ее подписчики в соцсети не совершили ошибку, которая им может очень дорого стоить.

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В качестве примера неудачной пластики Вербицкая привела Донателлу Версаче. В свое время эта модница не смогла вовремя остановиться, питаясь сохранить молодость. Сегодня, как считает телеведущая, назвать даму привлекательной язык не повернется. Женщина и в самом деле в настоящем моменте больше похожа на героиню какого-нибудь фильма ужасов.

Еще одним примером неудачной пластики Вербицкая считает супругу музыканта Элвиса Пресли. Она познакомилась с доктором Даниэлем Серрано, который вводил под кожу технический силикон и брал по 500 долларов за инъекцию. Позже стало понятно, что мужчина обыкновенный шарлатан и пройдоха, однако тем, кому он «помогал», от этого совсем не легче. В итоге ранее красивая девушка стала больше походить на мужчину. У нее сильно увеличились скулы и подбородок. При этом вернуть прежний вид у нее не получится уже никогда, даже если она потратит на последующие операции миллионы долларов.